Політика

Рада очікує, що друга версія законопроєкту про мобілізацію з’явиться у перший тиждень лютого — ЗМІ

18 Січня 2024 14:44
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рада, мобілізація

Народні депутати очікують на другу версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації у перший тиждень лютого, однак наразі уряд не сильно змінив свої пропозиції, повідомляє Українська правда.

Кілька депутатів у різних політичних силах розповіли, що парламентарі очікують побачити нову версію документу орієнтовно у вівторок, 6 лютого.

16 січня юристи Міністерства оборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій.

За словами одного із впливових депутатів фракції Слуга народу, вони, «м’яко кажучи, розгнівані», бо не бачать «особливого покращення тексту».

«Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати», — каже джерело.

11 січня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали і міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернуть назад на доопрацювання.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації.

У початковому варіанті серед запропонованих положень були:

  • зниження призовного віку з 27 до 25 років;
  • скасування строкової служби;
  • надсилання повісток про виклик у ТЦК і СП електронною поштою та через електронний кабінет (цю норму можуть виключити);
  • можливість звільнення після трьох років безперервної служби під час воєнного стану;
  • запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років.

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