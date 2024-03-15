Політика

Путін звинуватив Україну в спробі зірвати “вибори”

15 Березня 2024 17:36
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Російський диктатор Володимир Путін / Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито “завдає ударів по мирних населених пунктах у Росії”, щоб зірвати президентські “вибори”.

“З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, “київський неонацистський режим” задумав і намагається здійснити низку злочинних і демонстративних озброєних акцій. Це в першу чергу задавання ударів по мирних населених пунктах на території РФ”, – заявив Путін на нараді із членами ради безпеки Росії.

За словами Путіна, Україна нібито намагається зірвати вибори. Він також сказав, що удари не залишаться безкарними.


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