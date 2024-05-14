Політика

Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї

14 Травня 2024 11:05
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путін, Сі Цзіньпін
Володимир Путін та Сі Цзіньньпін / Getty Images

16-17 травня російський диктатор поїде в Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном.

Про це пише РИА Новости.

Повідомляється, що під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, “обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем”.

Також, за даними російського видання, Путин і Сі Цзіньпін візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури Росії та Китаю.

Підсумками їхніх переговорів має стати підписання Спільної заяви та низки двосторонніх документів.


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