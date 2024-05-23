Путін зустрінеться з Лукашенком

23 травня Путін відвідає Білорусь для зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє російський “Інтерфакс“, який цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова 23 травня очікується “велике спілкування” Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня “буде цілий день цього самого офіційного візиту”.

У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів “заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного”.