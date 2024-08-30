Політика

Путін зібрався до Монголії, яка визнає юрисдикцію МКС
30 Серпня 2024 15:56
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Президент РФ Володимир Путін / Фото: AP

Президент РФ Володимир Путін планує відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що мета візиту — участь в урочистостях, присвячених 85-річчю перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол.

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Країна має можливість заарештувати очільника Кремля.

Водночас, у Кремлі не хвилюються через можливий візит Путіна до Монголії. Як повідомляє Інтерфакс, Путін отримав гарантії, що не буде заарештований за ордером МКС.


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