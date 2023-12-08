Путін заявив, що братиме участь у виборах

Російський диктатор оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости“
Про це президент Росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.
Російський диктатор оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости“
Про це президент Росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни.
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