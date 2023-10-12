Путін вперше після видачі ордера на арешт виїхав за кордон

Російський диктатор Володимир Путін приїхав до Киргизстану. Це його перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це повідомило Reuters.

Оскільки Киргизстан не є підписантом Римського статуту, то рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна не розповсюджуються на територію цієї країни.

У Киргизстані Путін зустрівся з президентом країни Садиром Жапаровим. На зустрічі російський президент заявив, що обидві країни надалі розвиватимуть співпрацю і назвав Росію найбільшим інвестором у киргизьку економіку.