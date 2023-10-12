Політика

Путін вперше після видачі ордера на арешт виїхав за кордон

12 Жовтня 2023 15:55
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Російський диктатор Володимир Путін приїхав до Киргизстану. Це його перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це повідомило Reuters

Оскільки Киргизстан не є підписантом Римського статуту, то рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна не розповсюджуються на територію цієї країни.

У Киргизстані Путін зустрівся з президентом країни Садиром Жапаровим. На зустрічі російський президент заявив, що обидві країни надалі розвиватимуть співпрацю і назвав Росію найбільшим інвестором у киргизьку економіку.


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