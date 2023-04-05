Політика

Путін розпорядився провести у Москві Всесвітній фестиваль молоді

5 Квітня 2023 21:19
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росія

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, у якому йдеться про проведення у Москві у лютому та березні 2024 року Всесвітнього фестивалю молоді.

Російському уряду в указі доручено протягом трьох місяців розробити заходи щодо підготовки та проведення заходу, а також визначити джерела фінансування. Декілька пунктів в указі – для службового користування.

Тим самим указом Путін затвердив склад оргкомітету з підготовки фестивалю. Його очолив перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Кирієнко. У комітет увійшли кілька віце-прем’єрів та помічників президента, керівники великих державних ЗМІ та корпорацій, міністри, губернатори та депутати.

З 1947 року прорадянська Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ) проводила в різних країнах світу, які головним чином входять до радянської сфери впливу, фестивалі молоді та студентів. Проведення такого фестивалю в Москві в 1957 році стало одним із символів відлиги в СРСР – вперше за довгий час до країни приїхало багато іноземців. Ще один фестиваль пройшов 1985 року. Фестивалі проводилися і після розпаду СРСР, хоч і нерегулярно. Останній із них пройшов у Росії у 2017 році і практично не привернув до себе уваги преси та суспільства.

В указі Путіна, однак, немає жодної згадки про ВФДМ (ця організація лівого спрямування, як і раніше, існує) і традиційні фестивалі. З документа випливає, що йдеться про захід, який буде організовано повністю під егідою російської влади.


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