Політика

Путін прокоментував інформацію про перебування військ КНДР у РФ
24 Жовтня 2024 19:35
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кндр, путін
Володимир Путін / Фото: ТАСС

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у Казані прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські військові прибули на територію Росії для участі у війні проти України.

Журналіст NBC News поставив Путіну запитання про супутникові знімки, які показують, що північнокорейські військові перебувають у Росії. «Що вони там роблять і чи не буде це ще більшою ескалацією у війні?» – запитав кореспондент. 

«Якщо є знімки, значить вони щось відображають. Хочу звернути вашу увагу, що не дії Росії призвели до ескалації, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США. <…> А потім нас протягом восьми років обманювали, коли говорили про те, що хочуть розв’язати конфлікт мирними засобами шляхом мінських угод», – сказав Путін. 

Повернувшись до теми відносин із КНДР, Путін нагадав, що 24 жовтня Держдума ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. 


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