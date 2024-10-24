Путін прокоментував інформацію про перебування військ КНДР у РФ

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у Казані прокоментував повідомлення про те, що північнокорейські військові прибули на територію Росії для участі у війні проти України.

Журналіст NBC News поставив Путіну запитання про супутникові знімки, які показують, що північнокорейські військові перебувають у Росії. «Що вони там роблять і чи не буде це ще більшою ескалацією у війні?» – запитав кореспондент.

«Якщо є знімки, значить вони щось відображають. Хочу звернути вашу увагу, що не дії Росії призвели до ескалації, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США. <…> А потім нас протягом восьми років обманювали, коли говорили про те, що хочуть розв’язати конфлікт мирними засобами шляхом мінських угод», – сказав Путін.

Повернувшись до теми відносин із КНДР, Путін нагадав, що 24 жовтня Держдума ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.