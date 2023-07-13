Політика

Путін продовжить зернову угоду, але за деяких умов

13 Липня 2023 20:54
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путін, зерно

Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано обіцянки, які давалися країні раніше.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає російське агентство “Інтерфакс”.

Путін заявив, що на сьогодні жодного пункту в рамках “зернової угоди”, пов’язаного з російськими інтересами, не виконано.

Зокрема, він оголосив, що одна з умов – це під’єднання “Россельхозбанка” до SWIFT. Це, за словами Путіна, пов’язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.

Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування, і “інші моменти”.

Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи. 

“Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов’язання, але у них поки нічого не виходить”, – сказав Путін.


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