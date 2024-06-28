Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із запчастинами з Південної Кореї

Володимир Путін під час свого візиту до КНДР подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus, який містить запчастини з Південної Кореї.

Про це пише Reuters, посилаючись на митні документи, що опинилися в розпорядженні журналістів.

Як свідчать дані митників, Росія з 2018 по 2023 рік імпортувала обладнання та компоненти на щонайменше $34 млн для автомобілів і мотоциклів Aurus.

До Aurus після початку вторгнення РФ в Україну продовжили іноземні товари. З лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 млн доларів. З Південної Кореї зокрема — на 5 млн доларів.

Наприклад, з Республіки Корея в Росію завозять деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання. Запчастини також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Європейського Союзу.

Aurus запустила своє виробництво в Татарстані. Цьогоріч ще один завод відкриється в Санкт-Петербурзі на колишній фабриці Toyota.