Політика

Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із запчастинами з Південної Кореї
28 Червня 2024 13:31
читать на русском →
корея, путін
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин / Reuters

Володимир Путін під час свого візиту до КНДР подарував Кім Чен Ину лімузин російської фірми Aurus, який містить запчастини з Південної Кореї.

Про це пише Reuters, посилаючись на митні документи, що опинилися в розпорядженні журналістів.

Як свідчать дані митників, Росія з 2018 по 2023 рік імпортувала обладнання та компоненти на щонайменше $34 млн для автомобілів і мотоциклів Aurus.

До Aurus після початку вторгнення РФ в Україну продовжили іноземні товари. З лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 млн доларів. З Південної Кореї зокрема — на 5 млн доларів.

Наприклад, з Республіки Корея в Росію завозять деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання. Запчастини також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Європейського Союзу.

Aurus запустила своє виробництво в Татарстані. Цьогоріч ще один завод відкриється в Санкт-Петербурзі на колишній фабриці Toyota.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Червня 2024 13:26

Президентка Словенії прибула до Києва 
28 Червня 2024 12:22

СБУ викрила на Закарпатті  адміністратора Viber-каналу, який допомагав уникати мобілізації
28 Червня 2024 11:37

Нацгвардійці знищили на Донеччині російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК “Ігла”
28 Червня 2024 11:34

Україна отримає від Фінляндії черговий пакет військової допомоги 
28 Червня 2024 10:35

На ЗАЕС зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу – МАГАТЕ 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки