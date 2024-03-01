Путін підписав указ про військові збори резервістів

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Два пункти цього указу — таємні. Указ набув чинності з моменту публікації.

Відповідний указ опублікований на офіційному порталі РФ.

Згідно з документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ.

Два з п’яти пунктів указу (№2-3) є закритими за грифом «для службового користування».

Раніше, 1 грудня 2023 року, Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб. Загальну чисельність особового складу російської армії документально зросла з 1,15 млн осіб до 1,32 млн осіб.