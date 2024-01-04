Суспільство

Путін підписав указ про надання іноземцям, які воюють в Україні на боці російської армії громадянства РФ 

4 Січня 2024 13:22
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путін, закон

Президент Росії Володимир Путін 4 січня підписав указ про прийняття до російського громадянства іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах РФ або у “військових формуваннях” у період “спеціальної військової операції” в Україні.

Указ опубліковано на сайті нормативно-правових актів РФ.

Хто може отримати громадянство РФ згідно з указом:

  • особи без громадянства та громадяни України, які народилися та постійно проживали в Криму чи Севастополі, що виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року та не мають громадянства третіх країн;
  • особи без громадянства та громадяни України, які законно проживають на території Росії, у тому числі як учасники програми добровільного переселення з-за кордону;
  • громадяни Афганістану, Іраку, Ємену та Сирії, які народилися на території РРФСР і мали у минулому громадянство СРСР;
  • іноземці та особи без громадянства, які самі (або їхні предки) зазнали незаконної депортації з території Кримської АРСР;

Зазначається, що громадянство також можуть отримати члени сімей таких іноземців — подружжя, дітей та батьків, за умови, що контракт на службу укладено терміном не менше ніж рік.


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