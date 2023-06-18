Путін не прийняв африканський мирний план – Reuters

Російський президент Володимир Путін у суботу навів африканським лідерам, які прагнуть стати посередником у війні в Україні, перелік причин, чому він вважає, що багато їхніх пропозицій були помилковими, виливши холодну воду на план, який Київ уже здебільшого відкинув.

Про це пише Reuters.

Африканські лідери шукали згоди щодо серії «заходів зміцнення довіри», навіть коли Київ минулого тижня почав контрнаступ, щоб відкинути російські сили з окупованих ними ділянок південної та східної України.

Путін повторив свою позицію, що Україна та її західні союзники почали конфлікт задовго до того, як Росія направила свої збройні сили через кордон у лютому минулого року, що вони заперечують.

Він сказав, що Захід, а не Росія, відповідальний за різке зростання світових цін на продовольство на початку минулого року, яке особливо сильно вдарило по Африці.

Він також сказав делегації, що український експорт зерна з чорноморських портів, який Росія дозволила протягом останнього року, не робить нічого для полегшення труднощів Африки з високими цінами на продовольство, тому що він в основному йде до багатих країн.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у телевізійному виступі, що Москва поділяє «основні підходи» африканського плану, але речник Кремля Дмитро Пєсков, цитований російськими інформаційними агентствами, сказав, що це «важко реалізувати».

Пєсков зазначив, що Путін зацікавився планом, 10 пунктів якого президент ПАР Сиріл Рамафоса виклав у своїй презентації, і Росія продовжить діалог з африканськими країнами.

Лавров заявив, що не передавали російському лідеру жодного послання від Зеленського.