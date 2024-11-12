Політика

Путін наказав відвоювати Курську область до інавгурації Трампа, – The Telegraph
12 Листопада 2024 06:07
читать на русском →
курська операція, путін, трамп
Знищена колона російської бронетехніки в Курській області / Фото: Flying Skull

Президент РФ Володимир Путін направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів у спробі відвоювати Курську область до вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в британській військовій розвідці.

Українські аналітики кажуть, що Кремль також прагне використати свій контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в Сумську область. 

Як пише видання, західні дипломати вважають, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше політичної сили в будь-яких потенційних переговорах.

7 листопада російські війська відновили спроби атакувати позиції Сил оборони України за допомогою механізованих атак на території Курської області. Хоча, бої на цій ділянці фронту не припинялися, але починаючи з 7 листопада, користуючись поганою погодою, росіяни проводять нову серію великих механізованих штурмів.


ТОП-новини
12 Листопада 2024 07:44

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла двох дітей
12 Листопада 2024 07:35

Стало відомо, хто замінить Саллівана в адміністрації Трампа
12 Листопада 2024 06:07

Путін наказав відвоювати Курську область до інавгурації Трампа, – The Telegraph
11 Листопада 2024 23:32

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей
11 Листопада 2024 22:37

Росіяни вдарили ракетами по двох районах Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки