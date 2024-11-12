Путін наказав відвоювати Курську область до інавгурації Трампа, – The Telegraph

Президент РФ Володимир Путін направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів у спробі відвоювати Курську область до вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в британській військовій розвідці.

Українські аналітики кажуть, що Кремль також прагне використати свій контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в Сумську область.

Як пише видання, західні дипломати вважають, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше політичної сили в будь-яких потенційних переговорах.

7 листопада російські війська відновили спроби атакувати позиції Сил оборони України за допомогою механізованих атак на території Курської області. Хоча, бої на цій ділянці фронту не припинялися, але починаючи з 7 листопада, користуючись поганою погодою, росіяни проводять нову серію великих механізованих штурмів.