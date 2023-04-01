Путін формує антизахідну коаліцію, – ISW

Диктатор Володимир Путін змінив концепцію зовнішньої політики Росії напередодні головування РФ у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй для майбутніх зусиль, спрямованих на формування антизахідної коаліції в ООН.

Нова Концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня Концепція зовнішньої політики Росії 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні «сателіти» розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення Росії, йдеться у звіті Інституту вивчення Війни ISW.

Новий документ також сильно підкреслює мету Росії створити багатополярний світовий порядок і підпорядковує цій меті широкі зовнішньополітичні цілі Росії, які включають припинення передбачуваного домінування Сполучених Штатів у світових справах.

У документі стверджується, що більша частина людства зацікавлена ​​в конструктивних відносинах з Росією і що бажаний багатополярний світ дасть можливості незахідним світовим державам і провідним країнам регіону.

Раніше Путін використовував зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку.

ISW оцінив, що пропозиція Путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом.

Зменшення економічної потужності Росії та деградація військових зусиль в Україні продовжують мало стимулів для країн виявляти серйозний інтерес до пропозиції.

Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Раді Безпеки ООН (РБ ООН), щоб створити інформаційні умови для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції.

Раніше ISW оцінювало, що Росія, ймовірно, використовуватиме своє головування в Радбезі ООН як засіб проекції російської влади.