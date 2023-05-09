Кримінал

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено

9 Травня 2023 07:40
69
читать на русском →
ракетний удар

Командування Повітряних сил ЗСУ наводить подробиці чергового масованого удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Як йдеться у повідомленні, близько 22.00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни.

“Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід””, – заявили в командуванні ПС ЗСУ.

Ближче до 04.00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Центр” знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”.

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

“Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
69

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 09:06
1

На Запорізькому напрямку окупанти збудували надпотужну оборонну мережу – дослідження
9 Травня 2023 08:08
56

Ракетний удар прийшовся на Новий Коротич, Цапівку і Солоницівку – Синєгубов
9 Травня 2023 07:28
22

Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік
9 Травня 2023 07:15
36

Навколо Києва виявлено і знищено близько півтора десятка російських ракет – КМВА
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки