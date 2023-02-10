Кримінал

ПС України наполягають – проліт ракет над Румунією був

10 Лютого 2023 15:45
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ракетний удар

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив про наявність радіолокаційних даних, що підтверджують проліт випущених російськими окупантами ракет у повітряному просторі Румунії, зазначивши, що цю інформацію може бути надано.

“Ми можемо обговорювати достовірність інформації. Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю. Безумовно, країни-члени НАТО також спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть (проліт ракети над повітряною територією Румунії). Я думаю, що буде надано певні матеріали з тих систем, із радарів, де були помічені ці ракети”, – сказав Ігнат на брифінгу в Києві в п’ятницю, відповідаючи на запитання, чи може українська сторона підтвердити відповідну інформацію після того, як румунська її спростувала.

“Ми дочекаємося все-таки того, що буде надано матеріали, де саме пролітала ця ракета, одна чи більше. У нас дані: радіолокаційно спостерігалися саме дві ракети “Калібр”, – додав речник Повітряних сил.

Водночас він зазначив, що РФ так робить не вперше і, зокрема, територію сусідньої Молдови вже використовували щонайменше тричі, щоб завдавати ударів по західних та центральних областях України, а “цього разу це вже інша держава”.

“Окупанти намагаються у такий спосіб провокувати, запускаючи ракети на самому кордоні з країнами-членами НАТО. Я маю на увазі і Польщу, коли з Білорусі ракети атакують. Для чого це роблять? Очевидно, для чого: працюватиме система протиповітряної оборони українська, ми себе захищатимемо у будь-якому разі, наших людей, об’єкти критичної інфраструктури, і уламки (можуть падати на території іншої держави). Є в цьому загроза. Противник про це знає і, напевно, використовує це для таких провокацій”, – зазначив Ігнат.

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про порушення випущеними російськими окупантами з акваторії Чорного моря по території України крилатими ракетами “Калібр” повітряного простору Румунії та Молдови. Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета перетнула повітряний простір країни над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над селом Косоуци Сорокського району, прямуючи у бік України.

У свою чергу в Міністерстві оборони Румунії заявили, що не можуть підтвердити інформацію про проліт російської ракети над територією країни. Водночас у відомстві зазначили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.


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