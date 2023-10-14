Прикордонники відбили атаку російських дронів

На Запорізькому напрямку прикордонники за допомогою антидронових рушниць та стрілецької зброї знешкодили 7 ворожих безпілотників-камікадзе, повідомляє ДПСУ.

“Ворог не полишає спроб атакувати позиції захисників України використовуючи FPV-дрони з вибухівкою. Прикордонники, ділянку яких атакували «смертоносні пташки» почули наближення коптерів за характерним шумом. У результаті майстерного відбиття атаки дронів прикордонники зуміли приземлити два БПЛА без детонації, решту були знищені та не встигли завдати шкоди захисникам України”, – йдеться у повідомленні прикордонної служби.