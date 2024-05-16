Прикордонники попередили про черги на кордоні з Польщею

Упродовж останніх днів українські прикордонники фіксують черги на виїзд до Польщі. Прикордонники пояснюють це щорічною тенденцією після великодніх свят та у період відпусток.

Про це повідомили у ДПСУ.

“Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Пропускні операції показують про поступове збільшення кількості осіб, які прямують у бік суміжної держави”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тис. осіб, що на декілька тисяч переважає над кількістю пропущених в Україну.

“У зв’язку з пожвавленням руху, перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток”, – коментують у ДПСУ.