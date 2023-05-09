Пригожин: снарядів не дали, ЗСУ “рвуть фланги”

Засновник угруповання “ЧВК Вагнер” Євген Пригожин 9 травня опублікував через свою прес-службу відео, в якому заявив, що Міністерство оборони Росії так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.

Пригожин стверджує, що Збройні сили України рвуть фланги на Бахмутському напрямку та найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Пригожин також заявив, що «ЧВК Вагнер» не піде з Бахмута ще кілька днів. “Пободаємося, а там розберемося”, – сказав він.

Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва Міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпасів.

Згодом він заявив, що «ЧВК Вагнера» піде з Бахмута 10 травня.