Техно

Причиною масового збою в роботі “Київстар” стала хакерська атака

12 Грудня 2023 12:30
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зв'язок, хакер

У мобільному операторі “Київстар” підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Про це повідомили у пресслужбі оператора. 

Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі “Київстару”, оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.

“Станом на зараз  відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів”, – додали в компанії.

Компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора.


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