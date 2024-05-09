Проєкт постанови про звільнення Кубракова підтримав Комітет Ради 

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).
«Далі в зал. Це сьогодні теж», – написав він.
Железняк додав, що сьогодні депутати будуть голосувати тільки за звільнення.
«Призначень на посади міністрів сьогодні не буде», – поінформував парламентарій.