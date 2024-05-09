Політика

Проєкт постанови про звільнення Кубракова підтримав Комітет Ради 

9 Травня 2024 10:28
вру
Олександр Кубраков / Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«Далі в зал. Це сьогодні теж», – написав він.

Железняк додав, що сьогодні депутати будуть голосувати тільки за звільнення.

«Призначень на посади міністрів сьогодні не буде», – поінформував парламентарій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Травня 2024 09:46

Заступника міністра агрополітики Дмитрасевича взяли під варту
9 Травня 2024 10:28

Проєкт постанови про звільнення Кубракова підтримав Комітет Ради 
9 Травня 2024 08:43

Окупанти вдарили по Нікополю: є загиблі
9 Травня 2024 08:15

У РФ заявили про атаку українських БпЛА на нафтобазу та вибухи в Бєлгороді
9 Травня 2024 07:09

Окупанти запустили по Одещині 20 Шахедів, 17 збили
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки