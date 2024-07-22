Політика

Противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного – Генштаб
22 Липня 2024 17:02
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного. У результаті боєзіткнення зазнав невдачі. Загалом від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 11 авіаударів. Цілили у райони українських населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник. Також противник завдав удару ракетою «Іскандер-М» по місту Дергачі.

  • На Харківському напрямку росіяни здійснили шість безуспішних атак поблизу Глибокого та Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції неподалік Берестового та Глушківки. Один бій завершено, ще п’ять боєзіткнень тривають.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила штурмові дії біля населених пунктів Торське, Новосергіївка, Макіївка, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили три ворожі атаки, одна – досі продовжується біля Макіївки.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Українці шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення триває.
  • На Краматорському напрямку противник нарощує свої зусилля. З початку доби здійснив 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще 13 – продовжуються. Втрати ворога уточнюються.
  • На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Вісім боїв завершено, один – досі триває.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, дев’ять боєзіткнень – тривають. Втрати ворога уточнюються.
  • На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Сім боїв – завершено, три – досі продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного. У результаті боєзіткнення зазнав невдачі.
  • На Придніпровському напрямку ворог також не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.


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