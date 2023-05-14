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Протягом доби ЗСУ знищили понад 85 одиниць техніки росіян

14 Травня 2023 10:44
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зсу, втрати ворога

Російські окупанти втратили за добу на війні 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків – всього щонайменше 85 одиниць техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3116 (+21) од,
  • РСЗВ – 562 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено 2 розвідувальних дрони типу “Zala”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.


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