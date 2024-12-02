Суспільство

Протести у Грузії: затримали одного з лідерів опозиції
2 Грудня 2024 10:26
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грузія, протест
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції “За зміни” Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту.

Про це повідомляє Sova.

Перед затриманням між учасниками акції та поліцією виникла словесна суперечка. Протестувальники перекрили дорогу, використовуючи урни для сміття. Поліція втрутилася, заарештувавши кількох активістів, серед яких був і Джапарідзе. Деталі затримання не розголошуються, коментарів від правоохоронців наразі немає.

Акція біля будівлі парламенту Грузії розпочалася напередодні і тривала всю ніч. Вранці силовики відтіснили протестувальників з проспекту Руставелі.

Масові протести в Грузії розгорілися через заяву влади про призупинення переговорів щодо вступу до ЄС на чотири роки. Жорсткі дії силовиків щодо демонстрантів викликали критику з боку західних країн.


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