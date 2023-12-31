Прокурори закликали апеляційний суд відхилити позов Трампа про імунітет

Американські прокурори закликали федеральний апеляційний суд відхилити позов Дональда Трампа про імунітет від кримінального переслідування через спроби скасувати свою поразку на виборах 2020 року, пише Reuters.

Спецпрокурор Джек Сміт, який очолює звинувачення, у своїй заяві до суду стверджує, що ні Конституція США, ні американські правові традиції не підтримують надання колишнім президентам «абсолютного імунітету» від кримінальних звинувачень за дії, скоєні на посаді.

За словами Сміта, створення такого юридичного щита поставить президента над законом. Як вважає Сміт, Трамп стверджує, що президентство «наділене абсолютним імунітетом» від судового переслідування. “Він помиляється” – заявив спецпрокурор.

Сміт стверджує, що передбачений конституцією принцип поділу влади та юридичні прецеденти ясно показують, що колишньому президенту можуть бути пред’явлені звинувачення за злочини, скоєні ним під час перебування в Білому домі, «включаючи, що особливо важливо в цьому випадку, незаконні дії, спрямовані на те, щоб залишитися при владі, незважаючи на програш на виборах».

Трамп подав апеляцію на рішення суду нижчої інстанції, який відхилив його клопотання про зняття звинувачень на підставі його імунітету. Його адвокати стверджували у заяві від 23 грудня, що дозвіл на пред’явлення колишньому президентові звинувачень у поведінці, пов’язаній із його службовими обов’язками, підірве президентську владу.

Колегія із трьох суддів Апеляційного суду США в окрузі Колумбія планує провести слухання з цього питання 9 січня.

Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях в обмані Сполучених Штатів, перешкоджанні роботі Конгресу та порушенні цивільних прав виборців за допомогою схем, націлених на відміну своєї поразки на виборах 2020 року. Ця справа – одне з чотирьох кримінальних переслідувань Трампа та одне з двох, пов’язаних з його можливими зусиллями щодо підриву виборів.

Трамп звинуватив прокурорів у політично вмотивованій спробі завдати шкоди його президентській кампанії. Праймеріз із виборів кандидата в штатах розпочнуться вже 15 січня.

Від рішення суду залежить, чи постане Трамп перед судом у березні, як і було заплановано. Справа призупинена, поки апеляція щодо імунітету перебуває на розгляді.

Сміт раніше цього місяця звернувся до Верховного суду США з проханням обійти апеляційний суд нижчої інстанції та негайно винести рішення з цього питання, намагаючись припинити спробу Трампа відкласти справу. Верховний суд відхилив це прохання, залишивши питання на розсуд окружного суду округу Колумбія.