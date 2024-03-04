Політика

Прокуратура Польщі незаконно прослуховувала місцевих політиків, — Wyborcza

4 Березня 2024 10:50
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польща
Прапор Польщі / Ілюстративне фото: Getty Images

Прокуратура Польщі незаконно прослуховувала низку посадовців і політиків за допомогою спеціального програмного забезпечення Hermes.

Про це пише газета Wyborcza, посилаючись на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що за різними даними, польські спецслужби прослуховували за допомогою шпигунського софту Pegasus ексглаву уряду країни Матеуша Моравецького, чинного прем’єра Дональда Туска, інших політиків, а також бізнесменів, адвокатів і громадських діячів.

Проте, як пише газета, у 2021 році польська прокуратура купила шпигунське ПЗ Hermes, вартістю понад 3,5 млн доларів. Генеральним прокурором тоді був Богдан Свєнчковський. У 2022 році Свєнчковський став суддею Конституційного трибуналу.

У коментарі виданню він сказав, що “жодного шпигунського програмного забезпечення відомство не купувало”.

За даними Wyborcza, софт застосовувався з метою незаконного стеження за політиками, урядовцями, суддями та прокурорами, які підозрювалися в нелояльності до керівництва партії “Право і справедливість” (PiS).

На думку експертів, система Hermes більш просунута, ніж Pegasus.

“Програмне забезпечення не може бути виявлено простими інструментами, тому що воно встановлюється на низовому системному рівні”, — наголошується у статті.

Як пише видання, для обслуговування Hermes прокуратура залучила двох колишніх співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

“З договорів випливає, що один із них отримував тисячу злотих (близько 250 доларів) за годину своєї роботи”, — йдеться у статті.

Водночас нинішньому керівництву прокуратури Польщі про програму Hermes стало відомо випадково.

“Минулого тижня до штаб-квартири прокуратури прийшов рахунок за періодичну підписку на систему Hermes”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найближчим часом буде ухвалено рішення про проведення прокурорського розслідування щодо цих фактів, яке має з’ясувати, які були реальні можливості цього софту і для яких цілей він служив попередній владі.


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