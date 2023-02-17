Прокуратура показала наслідки прильотів по Харкову

16 лютого близько 23:00 російські військові завдали ракетні удари по об’єктах інфраструктури Основ’янського району м. Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби.

Також є пошкодження залізничної колії.

У Київському районі м. Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Прокуратурою м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).