Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА

В ефірі національного телемарафону “Єдині новини” про ситуацію на Харківщині розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, новорічна ніч минула відносно спокійно. Ударів по Харкову зафіксовано не було. Порушень комендантської години та використання піротехнічних засобів також не було. “Дякую мешканцям Харківщини, які свідомо поставилися до необхідних обмежень”, – зазначив він.

Втім, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти області. “В новорічну ніч поранення отримали 3 особи. Минулої доби в Куп’янську 77-річна жінка отримала легкі тілесні ушкодження та не потребувала госпіталізації. У м. Барвінкове поранення отримав 32-річний чоловік. Госпіталізований в середньому стані”, – розказав Синєгубов.

Зараз в Харкові повністю відновлене теплопостачання. Ситуація з електропостачанням стабільна. “В перші 2 дні нового року в області не застосовувалися планові відключення”, – підкреслив голова ОВА.