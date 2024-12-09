Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїжджати з країни

Міністерство юстиції Південної Кореї повідомило, що президенту Юн Сок Йолю заборонено виїзд із країни, передає агентство “Ренхап”.

Заявку в міністерство подало управління з розслідування корупції Південної Кореї. Головний прокурор управління О Дон Ун на парламентських слуханнях заявив, що доручив слідчим домагатися заборони на виїзд президента у зв’язку з нещодавнім введенням надзвичайного стану.

У поліції Південної Кореї також заявили, що розглядають питання про введення заборони на поїздки президента – у зв’язку з розслідуванням справи про заколот через введення надзвичайного стану в країні. Крім того, Юн Сок Йолю звинувачують у держзраді та зловживанні владою. Поліція не виключає його допиту.