Політика

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїжджати з країни
9 Грудня 2024 09:09
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корея
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль / Фото: Yonhap

Міністерство юстиції Південної Кореї повідомило, що президенту Юн Сок Йолю заборонено виїзд із країни, передає агентство “Ренхап”.

Заявку в міністерство подало управління з розслідування корупції Південної Кореї. Головний прокурор управління О Дон Ун на парламентських слуханнях заявив, що доручив слідчим домагатися заборони на виїзд президента у зв’язку з нещодавнім введенням надзвичайного стану.

У поліції Південної Кореї також заявили, що розглядають питання про введення заборони на поїздки президента – у зв’язку з розслідуванням справи про заколот через введення надзвичайного стану в країні. Крім того, Юн Сок Йолю звинувачують у держзраді та зловживанні владою. Поліція не виключає його допиту.


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