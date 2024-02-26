Президент США зустрінеться зі спікером Палати представників

Президент США Джо Байден зустрінеться з керівництвом Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі 27 лютого, щоб обговорити законопроєкт про фінансування потреб безпеки України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Суспільне.

Раніше цього місяця Сенат США ухвалив пакет заходів безпеки на суму 95 мільярдів доларів, який включав 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Зараз законопроєкт чекає важку боротьбу в очолюваній республіканцями Палаті представників. Спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон наразі відмовлявся поставити його на голосування в Палаті представників, натомість оголосивши перерву до кінця лютого.

Пізно ввечері 25 лютого Білий дім опублікував тижневий розклад, який включав зустріч з керівництвом Конгресу 27 лютого. За даними Bloomberg, президент Байден і члени Конгресу “обговорюватимуть терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження уряду відкритим”.

Пізніше офіс Джонсона підтвердив Bloomberg, що він відвідає зустріч із президентом Байденом. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також візьмуть участь у зустрічі.