Політика

Президент Литви: агресія РФ проти НАТО залежатиме від війни в Україні

26 Грудня 2023 11:22
читать на русском →
Литва, нато

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність того, що Захід перестане підтримувати Україну, дуже невелика. Однак він дав зрозуміти, що якщо це трапиться, ймовірність агресії Росії щодо Литви і НАТО зросте.

Про це повідомляє Delfi.

Коментуючи розмови про загрозу з боку Росії на адресу НАТО, Науседа сказав, що все залежатиме від того, як розгортатиметься війна в Україні.

“Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги… Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика”, — наголосив Науседа.

Він додав, що ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО.

Як пише видання, Бюро національної безпеки Польщі попередило, що Росія може напасти на країни НАТО раніше ніж через 3 роки.

У Литві дискусії про нацбезпеку розгорілися після інтерв’ю глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса, який сказав, що в країні уникають говорити про екзистенційні загрози. Крім того, очільник дипломатії Литви сказав, що Литві не варто покладатися тільки на гарантії 5-ї статті НАТО.

Пізніше міністр представив план зі зміцнення безпеки Литви з 10 пунктів. Він нагадав про ідею загального призову, закликав більше інвестувати в оборонну промисловість, обговорити спеціальний податок на потреби оборони.

Однак такі заяви Ландсбергіса були сприйняті неоднозначно, відзначає видання. Деякі депутати погодилися з тим, що Литва має готуватися до можливих загроз. При цьому глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас стверджував, що серйозних змін у геополітичному просторі Литви не існує. Глава країни побажав Ландсбергісу “сісти і заспокоїтися”. Науседа також вказав, що політикам не варто висловлювати сумніви у зв’язку з рішучістю союзників захищати Литву й активувати 5-ту статтю НАТО.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Грудня 2023 06:27

У Криму знищено російський десантний корабель “Новочеркаськ”
26 Грудня 2023 09:14

Перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16 у Британії
26 Грудня 2023 07:32

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, – Генштаб
26 Грудня 2023 07:05

Вночі знищено 13 БПЛА та великий десантний корабель, – Повітряні Сили
26 Грудня 2023 06:36

Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Що чекати українцям
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки