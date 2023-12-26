Президент Литви: агресія РФ проти НАТО залежатиме від війни в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність того, що Захід перестане підтримувати Україну, дуже невелика. Однак він дав зрозуміти, що якщо це трапиться, ймовірність агресії Росії щодо Литви і НАТО зросте.

Про це повідомляє Delfi.

Коментуючи розмови про загрозу з боку Росії на адресу НАТО, Науседа сказав, що все залежатиме від того, як розгортатиметься війна в Україні.

“Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги… Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика”, — наголосив Науседа.

Він додав, що ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО.

Як пише видання, Бюро національної безпеки Польщі попередило, що Росія може напасти на країни НАТО раніше ніж через 3 роки.

У Литві дискусії про нацбезпеку розгорілися після інтерв’ю глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса, який сказав, що в країні уникають говорити про екзистенційні загрози. Крім того, очільник дипломатії Литви сказав, що Литві не варто покладатися тільки на гарантії 5-ї статті НАТО.

Пізніше міністр представив план зі зміцнення безпеки Литви з 10 пунктів. Він нагадав про ідею загального призову, закликав більше інвестувати в оборонну промисловість, обговорити спеціальний податок на потреби оборони.

Однак такі заяви Ландсбергіса були сприйняті неоднозначно, відзначає видання. Деякі депутати погодилися з тим, що Литва має готуватися до можливих загроз. При цьому глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас стверджував, що серйозних змін у геополітичному просторі Литви не існує. Глава країни побажав Ландсбергісу “сісти і заспокоїтися”. Науседа також вказав, що політикам не варто висловлювати сумніви у зв’язку з рішучістю союзників захищати Литву й активувати 5-ту статтю НАТО.