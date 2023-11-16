Прем’єром Іспанії вдруге обрали Санчеса

Нижня палата парламенту Іспанії у четвер проголосувала за призначення Педро Санчеса на посаду прем’єр-міністра на наступний термін.

Про це повідомляє Reuters.

За переобрання Санченса парламентарії віддали 179 голосів «за» та 171 голос «проти», ніхто не утримався.

Зазначається, що «проти» голосували члени консервативної Народної партії, ультраправої партії Vox та єдиний законодавець Народного союзу Наварри.

Партія Sumar – Ліворадикальний союзник Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE), лідером якої є Санчес – разом із каталонськими партіями Junts та ERC, баскськими партіями PNV, EH Bildu, BNG та Канарською коаліцією підтримали кандидатуру Санчеса.

PSOE раніше уклала окремі угоди із низкою регіональних партій, щоб заручитися їхньою підтримкою, у тому числі щодо спірного законопроєкту про амністію каталонських сепаратистів, який спровокував протести по всій Іспанії.