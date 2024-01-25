Політика

Прем’єр Швеції зустрінеться з Орбаном 

25 Січня 2024 15:52
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орбан, швеція

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон погодився зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном, щоб обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО та інші двосторонні питання.

Про це повідомив шведський уряд у четвер, передає Reuters.

У листі до Орбана Крістерссон прийняв запрошення, отримане на початку цього тижня, і запропонував провести зустріч у Брюсселі наступного тижня.

«Я згоден з вами, що більш інтенсивний діалог між нашими країнами був би корисним», – наголосив прем’єр-міністр Швеції.

23 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, щоб обговорити заявку Швеції на вступ у НАТО.

Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну.

Парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО у вівторок, усунувши головну перешкоду для розширення Північноатлантичного альянсу після 20 місяців затримки.


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