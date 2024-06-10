Прем’єр Бельгії оголосив про відставку

Голова уряду Бельгії Александер де Кроо оголосив про відставку з посади через поразку його партії на виборах.

Про це пише Le Soir.

“Для нас цей вечір особливо складний, адже ми програли. Завтра (у понеділок – ред.) я подам у відставку з посади прем’єр-міністра. Однак ліберали досі сильні, ми повернемося”, – заявив де Кроо.

При цьому він привітав політичні сили, які здобули перемогу на виборах.

У Бельгії одночасно з голосуванням за депутатів Європарламенту проходили національні вибори.

Найбільше голосів (18%) на них здобула консервативна партія N-VA. Ліберальна партія де Кроо Open VLD отримала менш як 6% голосів, показавши дев’ятий результат серед усіх політсил.