Правоохоронці затримали на Хмельниччині працівника ВЛК, який вимагав у хворого військовослужбовця 40 тисяч гривень

На корупції викрили члена ВЛК військового госпіталя на Хмельниччині, який вимагав у хворого військового оплату за визнання непридатності до служби.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, лікар-терапевт під час медичного огляду військового змушував його внести 40 тисяч гривень “благодійного внеску” за оформлення медичних документів та відповідного висновку щодо визнання його обмежено придатним до військової служби.

“Медик достовірно знав, що у військового хворе серце, однак все одно вимагав гроші. При цьому запевняв, що вплине на рішення колег щодо видачі “правильного” медичного заключення”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час одержання ним усієї суми хабаря. Члену госпітальної військово-лікарської комісії одного із військових госпіталів Хмельниччини оголосили підозру у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.