Правоохоронці викрили благодійний фонд, який привласнював 90% пожертв на армію

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків, зібраних нібито на потреби Збройних сил України.

Спецзаходи проводили у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському, де затримали шістьох учасників злочинної групи, повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що організатором оборудки був раніше судимий мешканець Дніпра, який нині перебуває під слідством за наркоторгівлю. Він створив благодійний фонд і залучив до “схеми” дев’ятьох спільників. Для більшої правдоподібності вони носили військову форму, хоча до армії мали стосунок лише двоє з них — ветерани.

Реклама

Реклама

Зловмисники збирали кошти на центральних вулицях міст, виставляючи скриньки для пожертв. Однак на потреби фронту спрямовували лише 10% від отриманого, а решту грошей ділили між собою.

Лише за одним задокументованим епізодом шахраї привласнили 556 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ / Фото: СБУ, Нацполіція

Під час обшуків у фонді та за місцем проживання учасників вилучено гроші, комп’ютери, телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності.

Організатору та ще п’ятьом затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ — незаконне використання благодійних пожертв в умовах воєнного стану. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, аби притягнути до відповідальності всіх причетних.