Суспільство

Правоохоронці вручили протокол про корупцію київському війському

9 Серпня 2023 16:31
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поліція, військомат

Поліцейські вручили протокол про корупцію військкому ТЦК одного з районів Києва.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Керівник одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначив на посаду до центру свою близьку особу (за даними УП – пасербицю).

Згідно з чинним законодавством за вказане правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачена адміністративна відповідальність.

Тож стосовно фігуранта правоохоронці склали адміністративний протокол.

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.


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