Кримінал

ППО знищила всі «шахеди», які загрожували Києву
3 Листопада 2024 09:21
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київ, обстріли
На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах / Фото КМВА

«Уночі в Києві працювала ППО по ворожих БПЛА. У результаті бойової роботи відбулося падіння уламків у Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах міста», – заявила міська військова адміністрація.

За її даними, у Голосіївському та Деснянському районах уламки впали на відкритій місцевості. Виникли пожежі, їх загасили.

Інформації про постраждалих або руйнування немає.

«У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електропроводи. Вибуховою хвилею пошкоджено засклення вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах і засклення вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи. Пожеж і постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

Протягом ночі повітряну тривогу в Києві оголошували двічі й сумарно вона тривала п’ять із половиною годин. Сили оборони знешкодили всі безпілотники, які загрожували столиці.


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