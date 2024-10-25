ППО знищила 36 із 63 ударних дронів 

Окупанти атакували Україну 63-ма ударними безпілотниками в ніч на п”ятницю, ППО знищила 36 ворожих дронів.

Про це повідомляє Повітряні сили в соцмережах.

“У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині”.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Інформація уточнюється та оновлюється.

Повітряний напад цієї ночі відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.