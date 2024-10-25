Кримінал

ППО знищила 36 із 63 ударних дронів 
25 Жовтня 2024 10:13
читать на русском →
дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти атакували Україну 63-ма ударними безпілотниками в ніч на п”ятницю, ППО знищила 36 ворожих дронів.

Про це повідомляє Повітряні сили в соцмережах.

“У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині”.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Інформація уточнюється та оновлюється.

Повітряний напад цієї ночі відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Жовтня 2024 10:13

ППО знищила 36 із 63 ударних дронів 
25 Жовтня 2024 09:47

Жителям Запоріжжя та області потрібно готуватись до того, що електроенергії не буде взагалі – Федоров
25 Жовтня 2024 08:24

Лукашенко заявив, що залучення військ КНДР до війни в Україні призведе до ескалації
25 Жовтня 2024 07:50

Півтора десятка ворожих дронів вночі атакувало столицю
25 Жовтня 2024 07:09

Атака дронів на Київ та область: через уламки БПЛА стались загоряння дерев і трави
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки