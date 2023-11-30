ППО знищила 14 із 20 “шахедів”, які атакували Україну вночі

У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави”, – йдеться у повідомлені.