        ППО знешкодила 48 з 75 дронів, якими росіяни атакували Україну

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 09:41
        Військовослужбовці мобільного підрозділу протиповітряної оборони / Фото: REUTERS
        Військовослужбовці мобільного підрозділу протиповітряної оборони / Фото: REUTERS

        У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 75 ударними дронами типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 48 цілей.

        З 75 запущених безпілотників понад 40 були “шахедами”, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        У результаті бойової роботи вдалося знешкодити 48 безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Військові зафіксували влучання 26 російських дронів на 6 локаціях.

        Вночі 18 вересня окупаційні російські війська атакували Полтавську область. Через удари ворога тимчасового знеструмлені кілька дільниць залізниці у регіоні.


