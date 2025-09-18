ППО знешкодила 48 з 75 дронів, якими росіяни атакували Україну

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 75 ударними дронами типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 48 цілей.
З 75 запущених безпілотників понад 40 були “шахедами”, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У результаті бойової роботи вдалося знешкодити 48 безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Військові зафіксували влучання 26 російських дронів на 6 локаціях.
Вночі 18 вересня окупаційні російські війська атакували Полтавську область. Через удари ворога тимчасового знеструмлені кілька дільниць залізниці у регіоні.