ППО збило над Одещиною іранський дрон Mohajer-6

21 листопада на Одещині над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збили розвідувально-ударний БпЛА “Mohajer-6”.

Про це повідомляє пресслужба командування.

Вперше вироблений в Ірані багатоцільовий ударний безпілотник росіян “Mohajer-6” (Мохаджер-6) над територією України було збито у вересні минулого року.

“Mohajer-6” призначений для ведення розвідки, спостереження, рекогносцировки, а також вогневого ураження – БпЛА може нести до чотирьох високоточних снарядів.