Суспільство

ППО збило над Одещиною іранський дрон Mohajer-6

21 Листопада 2023 19:39
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ппо

21 листопада на Одещині над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збили розвідувально-ударний БпЛА “Mohajer-6”. 

Про це повідомляє пресслужба командування.

Вперше вироблений в Ірані багатоцільовий ударний безпілотник росіян “Mohajer-6” (Мохаджер-6) над територією України було збито у вересні минулого року.

“Mohajer-6” призначений для ведення розвідки, спостереження, рекогносцировки, а також вогневого ураження – БпЛА може нести до чотирьох високоточних снарядів.


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