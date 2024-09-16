ППО уразила майже 20 ворожих дронів у повітряному просторі Києва – КМВА

16 вересня у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ударних дронів.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня!

Як і попередні напади – ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт “Shahed”.

Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин”.

Як азначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!

“За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються”.