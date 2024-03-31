ППО, авіація і мобільні групи знищили 9 ракет та 9 дронів-”камікадзе”

У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс ,11-ма ударними БпЛА типу «Shahed», балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Про це повідомили в командуванні повітряних Сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.