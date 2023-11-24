Поїзд-кухня відвідав Харків та Ізюм

До Харкова та Ізюма 24 листопада приїхав поїзд-кухня Food Train. Він вирушив з Києва до 23 листопада — у День подяки. До свята у Food Train приготували традиційні страви — запечену індичку з картоплею, квашену капусту та гарбузовий пиріг. Цю їжу роздали працівникам залізниці у Харкові, в Ізюмі — людям, які опинилися без житла, втратили рідних, мають інвалідність.

Поїзд-кухню зробили з вагонів, які не експлуатувались, їх переобладнали та укомплектували. Під час роботи у тестовому режимі кухарі приготували та передали приблизно 3 тис. порцій: 500 порцій — у Києві, 1,5 тис. — у Харкові, тисячу порцій — в Ізюмі.

Потяг-кухню створили за підтримки фонду американського бізнесмена Говарда Баффета.

“Ми дуже задоволені, що саме у День подяки ми змогли тестово запустити цей потяг, приїхати у Харків, а також в Ізюм, привезти їжу, подякувати усім, хто працює, хто наближає перемогу України. Ми дуже сподіваємося, що цей потяг скоро приїде на нові визволені території”, — сказала представниця фонду Юлія Стефанюк.