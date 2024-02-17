Повітряні Сили ЗСУ збили три ворожих літака

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Про це повідомили в ПС ЗСУ.