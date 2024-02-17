Політика

Повітряні Сили ЗСУ збили три ворожих літака

17 Лютого 2024 13:09
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втрати ворога
Ілюстративне фото / Фото з соцмереж ПС ЗСУ

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Про це повідомили в ПС ЗСУ.


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