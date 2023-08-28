Повітряні сили збили 4 ракети вночі

Уночі 28 серпня 2023 року війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО збили чотири повітряні цілі.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
“Чотири крилаті ракети “Калібр” були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини”, — йдеться у повідомленні.
В результаті роботи ППО знищено чотири повітряні цілі:
- дві крилаті ракети “Калібр”;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
“Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація”, — повідомили у Повітряних силах.
Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах.