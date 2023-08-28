Суспільство

Повітряні сили збили 4 ракети вночі

28 Серпня 2023 09:36
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повітряні сили

Уночі 28 серпня 2023 року війська РФ завдали удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО збили чотири повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

“Чотири крилаті ракети “Калібр” були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини”, — йдеться у повідомленні.

В результаті роботи ППО знищено чотири повітряні цілі:

  • дві крилаті ракети “Калібр”;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

“Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація”, — повідомили у Повітряних силах.

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах.


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