Повітряні сили України збили 26 цілей, але є руйнування у Києві та Запоріжжі

У ніч на 18 січня 2025 року противник здійснив масований повітряний напад, використовуючи 39 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітації різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил України. Атаку було здійснено з напрямків Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська (рф). Крім того, агресор випустив чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Брянської областей.

Станом на 08:00 збито дві балістичні ракети на Київщині, а також 24 ударні безпілотники в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У Києві внаслідок влучань збитих балістичних ракет у Шевченківському районі загинули люди. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено житлові будинки, вхід у метро, автомобілі та магістральний водогін.

У Запоріжжі через ракетний удар по одному з підприємств пошкоджено будинки та транспорт. Постраждалі отримують необхідну допомогу, тривають пошукові роботи.