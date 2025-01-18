Суспільство

Повітряні сили України збили 26 цілей, але є руйнування у Києві та Запоріжжі
18 Січня 2025 09:16
читать на русском →
Пошкоджені будинки та автомобілі: поліцейські Київщини фіксують наслідки нічної атаки / Фото Нацполіція
Пошкоджені будинки та автомобілі: поліцейські Київщини фіксують наслідки нічної атаки / Фото Нацполіція

У ніч на 18 січня 2025 року противник здійснив масований повітряний напад, використовуючи 39 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітації різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил України. Атаку було здійснено з напрямків Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська (рф). Крім того, агресор випустив чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Брянської областей.

Станом на 08:00 збито дві балістичні ракети на Київщині, а також 24 ударні безпілотники в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У Києві внаслідок влучань збитих балістичних ракет у Шевченківському районі загинули люди. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено житлові будинки, вхід у метро, автомобілі та магістральний водогін.

У Запоріжжі через ракетний удар по одному з підприємств пошкоджено будинки та транспорт. Постраждалі отримують необхідну допомогу, тривають пошукові роботи.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Січня 2025 10:46

Викрито масштабні схеми переправлення чоловіків через кордон
18 Січня 2025 14:27

Суд обрав запобіжний захід водієві, який спричинив ДТП у Вінниці
18 Січня 2025 13:54

Трамп запустив власну криптовалюту
18 Січня 2025 13:24

Екснардеп Новинський підозрюється в державній зраді
18 Січня 2025 12:11

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки